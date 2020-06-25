نائب محافظ سوهاج يراجع تراخيص أعمال البناء

ترأس الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، بشأن وضع الضوابط والمعايير لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام حسين مساعد مدير أمن سوهاج، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حيدر عبد العال مدير مديرية الإسكان بسوهاج، وأعضاء اللجنة.

وأوضح القاضي، أن الاجتماع ناقش موقف بعض التراخيص الصادرة من المجالس المحلية "جرجا، والمراغة، والبلينا، وحي شرق، وطهطا "، مشيرا إلى أنه سيجري مخاطبة كل الوحدات المحلية بسرعة موافاة اللجنة ببيان رسمي عن تلك التراخيص.

كما ناقش الاجتماع آلية عمل اللجان الفرعية واللجنة الفنية، وتقرر التنبيه بسرعة قيام اللجان بأعمال الفحص والمعاينة على الطبيعة للعقارات، على أن يجري إعداد تقرير مفصل لكل ترخيص، وترفعه اللجنة الفنية للجنة العليا لتتولى بدورها المراجعة الفنية.

وأوصى الاجتماع بتكليف عضو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بالاشتراك مع اللجنة الفنية للمراجعة الورقية والمستندية لملفات الرخص محل الفحص.

كما رأت اللجنة تشكيل أمانة إدارية تختص بتلقي كل الأوراق المطلوب عرضها على اللجنة العليا، وتنفيذ قراراتها وما يتعلق بأعمال اللجنة من شؤون إدارية.