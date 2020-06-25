رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي مساعد رئيس أركان الجيش البحريني

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان البحرينى للعمليات، على رأس وفد رفيع المستوى، والذى يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات فى شتى المجالات العسكرية، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

وأعرب مساعد رئيس هيئة الأركان البحرينى عن بالغ امتنانه للقوات المسلحة المصرية، والجهود التى تبذلها من أجل الحفاظ على الأمن القومى العربي والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا على الدعم الكامل وتضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة في كل ما يحفظ الأمن القومي المصري والعربي، كما أشار إلى حرص المملكة على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين في كافة المجالات.

ومن جانبه، أعرب الفريق محمد فريد عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكداً على حرص القوات المسلحة المصرية على الارتقاء إلى أعلى المستويات للتعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية، بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات من خلال التدريبات المشتركة بين البلدين.