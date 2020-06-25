غياب 249 طالبا عن امتحان الإنجليزية بالثانوية العامة بالأقصر

أعلن محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث ومسئول غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الأقصر، انتظام أعمال امتحانات اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة.

وأوضح أن نسبة حضور الطلاب اليوم بلغت 95% بواقع 5774 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلاب المقيدين لأداء امتحان اللغة الإنجليزية هذا العام 6023.

وأكد "الشامي" استقرار الأوضاع بكافة اللجان وعدم ورود أي شكاوى من قبل الطلاب أو بلاغات بأي محاولات للغش، مضيفًا أنه تم متابعة مدى التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة سواء بين الطلاب أو العاملين.

وفي السياق ذاته، تابع العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، دخول طلاب الثانوية العامة لتأدية امتحان اليوم، وذلك في لجان مدرستي أم المؤمنين الإعدادية بنات الواقعة بنطاق حي وسط الأقصر، وأم المؤمنين الثانوية بنات الواقعة بنطاق حي شمال، في ظل الالتزام التام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ومنع التكدسات، ودخول الطلاب من خلال كبائن التعقيم.