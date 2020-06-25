السودان: تسجيل 95 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 107 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم عن التقرير الوبائي ليوم الاثنين الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 52 إصابة في الخرطوم، وبقية الحالات في 4 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 281 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 8984 حالة، بينها 556 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى3806 أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.