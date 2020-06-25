حديث نادر لـ ابنة عادل إمام: كنت بخاف من بابا وأنا صغيرة

عرضت قناة "ماسبيرو زمان"، لقاءً تليفزيونيًا للفنان عادل إمام وابنته سارة، في ظهور نادر له، حيث يُعد هذا الحديث من أرشيف التليفزيون المصري.

وقالت سارة عادل إمام، خلال حديثها التليفزيوني، إن والدتها هي الجهة الرقابية داخل البيت، حيث يترك لها "الزعيم" زمام الأمور، وكل ما يتعلق بالتربية واتباع تصرفاتها خارج المنزل ومعرفة دائرة أصدقائها، وغيرها.

وأشارت إلى أنها كنت تشعر بحالة من الرهبة تجاه والدها طوال فترة طفولتها، حتى صارت العلاقة تأخذ مسارًا آخر بالتزامن مع دخولها المرحلة الجامعية، قائلة: "أي مشكلة بتواجهني باخد النصيحة من بابا وماما".