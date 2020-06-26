الجندي: هجوم مصطفى العدوي على "إذاعة القرآن" مؤامرة لضرب ثوابت المجتمع

هاجم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ مصطفى العدوي بسبب موقفه من إذاعة القرآن الكريم، واصفا إياه بـ"المؤامرة".

وقال الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "ترك كل الإذاعات وهاجم إذاعة القرآن الكريم، وهي الإذاعة الوحيدة التي لا يستحي المرء أن يتركها بين بناته ونسائه".

وأضاف: "أرى أن هذه المسألة مؤامرة لضرب الثوابت في المجتمع المصري".

وقال الشيخ الشحات العزازي الداعية الإسلامي، إن إحصائية دولية لم يقم بها إعلامي مسلم وقالت إن إذاعة القرآن الكريم هي الإذاعة الأولى في نسبة السماع في العالم: "ومن ثم فإن هذا الهجوم ليس جيدًا أو صالحًا".

وكان الشيخ خالد الجندي، قد قال في نفس الحلقة، إن الشيخ مصطفى العدوي هاجم إذاعة القرآن الكريم، وقام بتنزيل مقطع على الإنترنت بعنوان نصيحة الشيخ مصطفى لإذاعة القرآن الكريم بعدم نشر الشرك، معتبرًا أن هذه النصيحة غرضها النيل من الإذاعة.