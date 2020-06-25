ضبط كمية بقوليات كبيرة في حملة تموينية مكبرة ببورسعيد

تمكن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين ببورسعيد من ضبط كميات كبيرة متنوعة من البقوليات منتهية الصلاحية داخل سيارة ربع نقل تجوب المحافظة بحى العرب لبيعها للمواطنين .

جاء ذلك خلال حملة مكبرة للرقابة التجارية في عدد مم أحياء بورسعيد أشرف على الحملة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ومجدى الخضر وكيل المديرية وقادها محسن عباس مدير إدارة التجارة الداخلية وصابر الليلى رئيس الحملة وإبراهيم المياح وهانى شاكر وداليا العطوى كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط السيارة وبالتفتيش وفحص البقوليات تبين أنها غير صالحة للأستهلاك الأدمى.

وقدرت الكمية المضبوطة ب 150 كيلو جرام فول مدشوش ولوبيا وفول تدميس وعدس وجميعهم منتهى الصلاحية تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .