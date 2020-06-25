الغضبان: مصانع بورسعيد أنتجت مليون كمامة لطلاب الثانوي العام

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن مصانع بورسعيد هي المسؤولة عن إنتاج الكمامات الخاصة بطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه جرى إنتاج نحو مليون كمامة حتى الآن، لافتا إلى أنه من المقرر إنتاج 3 ملايين كمامة أخرى.

وأشار "الغضبان"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن تأمين لجان الثانوية العامة بالمحافظة يتم على أعلى مستوى، منوها بأن المحافظة لم تشهد أي أزمة مرورية رغم أن طلاب الثانوي العام والأزهري يؤدون امتحانهم في نفس اليوم.

ولفت إلى أن هناك طبيب وطبيبة داخل كل مدرسة لمتابعة حالة الطلاب، والتدخل إذا تطلب الأمر، مضيفا أنهم وفروا بوابات تعقيم للطلاب عند دخولهم للجان، فضلا عن توفير الكمامات والكحول.