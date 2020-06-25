الكويت تسجل حالتي وفاة و909 إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل حالتي وفاة، و909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 339 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 42 ألفًا و788 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي الـ88، والذي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية، إن جميع الحالات الجديدة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح "السند"، أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 479 حالة لمواطنين كويتيين، و430 حالة لمقيمين من مختلف الجنسيات، مضيفًا أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 152 حالة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 3286 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 368 ألفًا و510 مسحات.

وجدد المتحدث الكويتي، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بوسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وأعلن "السند"، انتقال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة، إلى الصفة الأسبوعية، ليتم عقده الخميس من كل أسبوع، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و846 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 337 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 41 ألفًا و879 حالة حتى يوم أمس.

سلطنة عمان: 1366 إصابة جديدة بالوباء

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1366 حالة جديدة مصابة بكورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 33760 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة أن الإصابات كانت 680 حالة لمواطنين عمانيين و686 حالة لوافدين.

وأشارت الصحة العمانية، إلى أن 18520 حالة من 33760 حالة قد تماثلت للشفاء فيما بلغت حالات الوفيات 144 حالة.

البحرين: حالتا وفاة و508 إصابات بكورونا

وفي البحرين،أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالتي وفاة جراء الاصابة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 70 حالة إضافة إلى تسجيل 508 إصابات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ان حالتي الوفاة تعود لشخصين كانا قد اصيبا بكورونا المستجد.

وذكرت الوزارة البحرينية، ان الإصابات الجديدة بينها 317 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 189 حالة لمخالطين لمصابين وحالتين قادمتين من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضحت الصحة البحرينية، أن العدد الأجمالي للحالات المتعافية بلغ 17977 حتى الآن بعد تسجيل 527 حالة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ 5523 حالة.