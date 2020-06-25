مركز روسي لاستقبال اللاجئين: عودة 39 لاجئا إلى سوريا من لبنان

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 39 لاجئا عادوا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وذكر المركز الروسي في بيان، اليوم، أنه لم يتم رصد عودة أي لاجئين إلى سوريا من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي، مشيرا إلى أن نازحين اثنين عادا إلى مكاني إقامتهما الدائمين داخل سوريا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأضاف المركز الروسي، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الساعات الـ24 الماضية بتطهير أراض من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق، ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، على مساحة 1.7هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 36 عبوة ناسفة.

الدفاع الروسية ترصد 3 انتهاكات جديدة للهدنة في سوريا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد انتهاكا واحدا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظة إدلب.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان، اليوم، أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد - بدوره - انتهاكين اثنين لوقف إطلاق النار في سوريا في محافظة اللاذقية.

وأضافت الوزارة الروسية، أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين، نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، جرى خلالهما إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.134 طن إلى أهالي قرية حرملة بريف الرقة، وكذلك إيصال 250 سلة غذائية بوزن 1.212 طن إلى أهالي مدينة سقيلبية بمحافظة حماة.