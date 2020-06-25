تعقيم وعلامات للمصلين .. مساجد آل البيت تستقبل المصلين السبت

أطلقت وزارة الأوقاف حملة تطهير وتعقيم كبرى، لكل المساجد على مستوى الجمهورية، وبدأتها قيادات الوزارة بحضور تعقيم مساجد آل البيت، ونشرت الوزارة صورا مختلفة لحضور قيادات الوزارة لتعقيم مساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، ووضع بوابات التعقيم على أبوابها، وعلامات وقوف المصلين وتوزيعهم داخل المسجد وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي، وسط فرحة من الأهالي ورواد مساجد آل البيت بعملية التعقيم واستعدادات فتح المساجد.

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، أن مساجد الجمهورية تشهد حملة تعقيم واسعة مع وضع علامات التباعد لإرشاد المصلين تمهيدا لإعادة فتح المساجد.

وقال وزير الأوقاف - في تصريح له - إن مديريات الأوقاف بكافحة محافظات الجمهورية ومن خلال التعاون والتنسيق مع المحافظات بدأت في تطهير وتعقيم المساجد استعداد لاستقبال المصلين ابتداء من يوم السبت القادم إن شاء الله لأداء الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة سيتم تواصل تعليق أدائها إلى إشعار آخر.

وأضاف أن الوزارة بدأت اليوم في توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة بداية من اليوم الخميس، مع تكثيفها غدا الجمعة استعدادًا لفتح المساجد فجر السبت القادم بإذن الله تعالى، مع مواصلة هذه الحملة بشكل دائم بإذن الله تعالى.

وتابع أنه ناقش خلال الاجتماع الذي عقده عبر "الفيديو كونفرانس" بمشاركة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف، مع عدد كبير من مديري المديريات، ضوابط فتح المساجد، كما التقى مع عدد آخر من مديري المديريات في إطار غرفة العمليات المنعقدة على مدار اليوم بالوزارة بشأن الاستعداد لفتح المساجد.