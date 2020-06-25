الأوقاف تحسم موقف فرش المساجد أثناء الصلوات الخمس

أجاب الشيخ جابر طايع رييس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على سؤال، حول الموقف من سجاد المساجد، وهل سيتم لم السجاد أثناء الصلوات الخمس؟.

وأكد، طايع لـ"الوطن" أن السجاد الذي يتم طيه دون هدر سيتم جمعه والصلاة علي البلاد، لكن هناك سجاد لن يتم جمعه لأنه تم تركيبه بغراء فهذا سيتم تعقيمه وتطهيره وأيضا سيتم استخدام المصلى الشخصي وليس الصلاة عليه.

وأكد، طايع، أن المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة

وأعلنت وزارة الأوقاف، اليوم بدء توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديرياتها في المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان، إن الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بديوان عام الوزارة، بدأت اليوم الأربعاء، توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة، مع تكثيفها يومي الخميس والجمعة استعدادًا لفتح المساجد فجر السبت المقبل.