الأوقاف: غلق أبواب المساجد عند اكتمال عدد المصلين وفقا لمخطط التباعد

أجاب الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس غرفة عمليات وزارة الأوقاف على سؤال، حول موقف المساجد من المصليين حال زيادة عددهم عن الطاقة الاستيعابية للمسجد وفقا لمخطط التباعد والذي سيلتزم الأئمة والعاملون بالمساجد في تطبيقه بحيث يحدث تباعد أفقي ورئيسي بين المصليين.

وقال طايع لـ"الوطن" إنه سيتم غلق المسجد بعد تمام اكتمال العدد من المصليين لأداء الصلاة، حتى لا يحدث تدافع، وللحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد.

وأضاف: لو كانت الناس موجودة خارج المسجد، منتظرة للصلاة سيتم إقامة صلاة جماعة ثانية بنفس الإجراءات والضوابط الاحترازية والتباعد القائم وفقا للمصلقات الموجودة، فنجمع بين الإجراءات الاحترازية وإقامة الشعيرة ولا يحرم أحد من إقامة الشعيرة.

وشدد طايع على ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية)، ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، وعدم المصافحة أو المعانقة، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر .