الأوقاف عن عدم عودة صلاة الجمعة من المساجد: أول الغيث قطرة

أجاب الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على سؤال حول لماذا لم يتم إعادة صلاة الجمعة، في ظل قرار الدولة بعودة دور العبادة.

وقال طايع، لـ"الوطن"، إن العودة ستكون للصلوات اليومية على أن تعلق صلوات الجمعة خوفًا على المواطنين من التزاحم والتدافع، وأول الغيث قطرة ونأمل أن تزول جائحة كورونا

وأضاف: فتح المساجد سيكون بإشراف كامل من إمام المسجد ومدير الإدارة والعمال، فهناك مسؤولية تضامنية للجميع لتحقيق التباعد.

وأكد طايع على أن كل مصلي سيأخذ المصلية الخاصة به معه للصلاة عليها مع استمرار غلق ملحقات المساجد مثل دورات المياه ودور المناسبات، والأضرحة.

وتبدأ الوزارة في تغيير صيغة الأذان فجر يوم السبت القادم بالعودة إلى صيغته الطبيعية، عدا ظهر يوم الجمعة حيث تظل الصيغة فيه كما هي، وتتم صلاتها ظهرًا بالمنازل إلى أن برفع تعليق إقامتها، مؤكدا أن ذلك مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة.

فيما قالت مصادر لـ"الوطن" فإن الأوقاف ستستمر في بث صلاة الجمعة، من أحد المساجد الكبرى، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة، ويتم النقل عبر الإذاعة والتلفزيون المصري.