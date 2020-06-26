أبرز متخصص في جراحات السمنة المفرطة ببريطانيا: قصر العيني له فضل عليا

مسيرة طويلة من العمل الجاد ومن التوفيق كانت ملخص رحلة الجراح المصري شريف حقي أحد كبار المتخصصين في جراحات مناظير الجهاز الهضمي وجراحات السمنة والنحافة بانجلترا.

حقي الذي خرج من كلية طب قصر العيني متوجهًا إلى مستشفى سانت ماري أحد أعظم المستشفيات وأعرقها في بريطانيا والذي حكى للإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc" عن رحلة كفاحه في جراحات السمنة المفرطة والتي جعلته واحدا من أشهر المدربين والمتخصصين في هذا المجال والتي أهلته ليكون هو الشخص الذي يمنح الرخصة للأطباء في بريطانيا للقيام بهذه الجراحات.

وصل حقي إلى مستشفى سانت ماري في مرحلة أعلى من الطبيب المتدرب ومرحلة أقل من الطبيب الاستشاري وهو ابن 29 عاما ليعمل في جراحات السمنة المفرطة المتطورة آنذاك.

"انا لو مجتش من قصر العيني مكنتش قدرت أجي وأقف هنا وقصر العيني له فضل عليا وقصة دكتور سافر ونجح اتكررت 100 مرة واحنا بنتدرب في مصر كويس جدا خبرة ومهارة وشغل كبير وطوارئ كتيرة والواحد بيجي بقلب جامد"، هكذا وصف حقي تعليمه وتدريبه في مستشفى قصر العيني، مثنيًا على فترة التدريب التي قضاها في الحوادث وما تعلمه في هذه الفترة والتي ساعدته في حياته العملية في إنجلترا.

الجراح المصري الذي يبلغ من العمر الآن 40 عاما، أوضح أنه أصبح استشاري في سن 32 عاما ليكون أصغر استشاري جراحة في مستشفى سانت ماري العريق متواكبًا مع حصوله على جائزة أفضل بحث علمي في العالم عام 2012.