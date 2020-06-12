هل تستطيع مصر تصنيع لقاح كورونا؟.. استشاري في لندن يجيب

تحدث ياسر الشربيني نائب رئيس جامعة النهضة، والمحاضر واستشاري تصنيع أدوية العلاج الجيني في لندن، عن إمكانية تواجد تكنولوجيا صناعة لقاح فيروس كورونا بمصر.

وقال الشربيني، خلال حلقة اليوم، من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "هل هيبقى عندي بنية تحتية لتصنيعه؟ ده مسار طويل جدًا، وهيتكلف مليارات، مثلًا العلاج الجيني للوكيميا في أكسفورد، سعره حوالي 500 ألف جنيه استرليني".

وأضاف: "إحنا نقدر، وممكن نبتدي بحاجات بسيطة، ممكن نشتغل على السبلاي تشين، أو المثائل أو الأدوية الجينية، ممكن نبتدي نصنعها ونعمل التكنولوجيا بتاعتها".

وأردف: "قريب هنعمل شغل مع جنوب إفريقيا، وبادئين كلينيكال ترايال على الكوفيد مع جامعة المنصورة، بنحاول إننا ندخل فكرة البحث العلمي".

وقال دكتور محمد إمام استشاري جراحة العظام وعضو هيئة التدريس في جامعة لندن، خلال تصريحات عبر "سكايب": "في الهند عندهم أماكن يقدروا يصنعوا فيها، لكن تطوير اللقاحات مش منتشر بأعداد كبيرة، يعني تجميع مش تصنيع، وكل حاجة ممكن في مصر، ومصر تستطيع".