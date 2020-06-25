مصرع 3 مدرسين وإصابة آخر في حادث سير أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية

لقى 3 مدرسين مصرعهم وأصيب آخر في حادث سير بالوادي الجديد، أثناء عودتهم من مراقبة امتحانات الثانوية العامة.

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، إخطارا بوقوع حادث سير على طريق الداخلة - الخارجة، بالوادي الجديد، أثناء عودتهم من مراقبة امتحانات الثانوية العامة اليوم بعد انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية، وتوفي على إثره 3 معلمين وإصابة آخر، والمتوفون هم حسن دسوقي، وأنور محمد حسين، ووائل فتحي مهني، وإصابة أسعد سيد محمدين، وجميعهم مقيمون بمركز الخارجة ويعملون مراقبين على امتحانات الثانوية العامة بإحدى لجان مدينة موط بالداخلة.

ووجَّه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتحرك مصطفى محمد رئيس النقابة الفرعية بالوادى الجديد، ووجدى واصف رئيس اللجنة النقابية بالخارجة وجميع أعضائها الذين قاموا بالتوجه فورا للمستشفى لتقديم كل الدعم للمصابين وأسر المتوفين.

وانتقد نقيب المعلمين مسؤولي وزارة التربية والتعليم لسوء توزيع المعلمين فى لجان الثانوية العامة، وإرسال المراقبين مئات الكيلومترات، دون مراعاة بعد سكنهم وظروف السير على الطرق السريعة كل امتحان، فى ظل ظروف استثنائية تمر بها الدولة وانتشار جائحة كورونا، حيث تبعد لجان المعلنين المتوفين فى حادث الوادى الجديد أكثر من 200 كيلومتر عن محل سكنهم.

وطالب الزناتى بمراعاة حقوق المعلمين فى التوزيع على لجان الثانوية العامة خلال السنوات المقبلة.

ويتقدم خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بخالص التعازى لأسر السادة المعلمين الذين توفوا في الحادث داعيا المولى عز وجل احتسابهم من الشهداء، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين وإنا لله وإنا إليه راجعون.