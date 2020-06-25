أستاذ اقتصاد: مصر من أقل الدول تأثرا في العالم بفيروس كورونا

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إنه لا يمكن الإنكار أن إجراءات الإصلاح التي قامت بها الدولة المصرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة كان لها دور كبير وعمل نوع من أنواع المناعة والقدرة على تحمل تلك الأزمة الكبيرة فيروس كورونا، وأيضاً الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة منذ بداية الأزمة مما قللت وخففت إلى حد ما وطأة تلك الأزمة.

وأضاف العمدة، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا لا نتحدث عن دول تحقق مكاسب ولكن نتحدث على أقل ما يكون من الخسائر الممكنة التي يمكن تحقيقها لأن الخسائر كانت فادحة لكل دول العالم وأيضاً مصر تعرضت لخسائر ولا يمكن أن ننكر هذا ولكن وفقاً لتقارير الخبرة العالمية والمؤسسات الدولية المختصة في التقييمات الاقتصادية وضعت مصر من أقل الدول تأثرا ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن في العالم وهو ما ظهر في معدلات النمو.

وتابع، أن مصر تقريباً ترتيبها السادس عالمياً ومن ضمن الدول التي تحقق معدل نمو إيجابي وهذا يعني أن معدلات النمو المرتفعة التي كنا نحققها خلال السنوات الماضية ستنخفض ولكن رغم انخفاضها الكبير لكن ما زالت تحقق معدل نمو إيجابي وهو الزيادة في السلع والمنتجات والخدمات التي تزيد في حجم الاقتصاد كل عام عن الذي يسبقه.

واستكمل، أنه لكي يتم تحقيق معدل نمو إيجابي معناه أن حجم السلع والمنتجات والاقتصاد يزيد وتوفير فرص عمالة جديدة في إطار تلك الأزمة وانكماش معدل النمو العالمي وأصبح -4.4٪ والدول الأوربية تحقق معدل نمو سالب وتنخفض نجد أن منطقة الشرق الأوسط بما فيها الدول الخليجية تحقق معدل نمو ثابت لكن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق معدل نمو إيجابي.