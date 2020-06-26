تعرف على خدمات الأحوال المدنية المتاحة من هيئة البريد المصري

يقدم هيئة البريد المصري بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين إمكانية طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية (بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، قسيمة طلاق، شهادة وفاة، قيد عائلي) من خلال مكاتب البريد و ذلك للتيسير على المواطنين.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية خدمات الأحوال المدنية المتاحة من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مميزات خدمة الأحوال المدنية من خلال مكاتب البريد

ـ إمكانية الحصول على الخدمة في نطاق واسع من المكاتب البريدية للتيسير على المواطنين.

ـ تسجيل بيانات العميل آلياً متضمناً الرقم القومي للعميل على قواعد بيانات البريد المصري .

ـ تحصيل رسوم الخدمة آلياً و إستخراج إيصال متضمناً بيانات العميل و المعاملة.

ـ إصدار رقم باركود ببيانات العميل و المعاملة لتمكين العميل من تتبع حالة الطلب على الموقع الإلكتروني للبريد المصري.

ـ إمكانية إستلام الإصدارت بمكاتب البريد، حيث يتم إرسال للعميل رسالة نصية SMS لطلب التوجه لمكتب البريد للإستلام الإصدار.

ـ إمكانية إستلام الإصدرات بمحلات الإقامة بخدمة البريد السريع.

ـ التعرف على حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض من خلال رسائل نصية SMS.

ـ استرداد رسوم الخدمة في حالة رفض الأحوال المدنية لطلب العميل لعدم تطبيق الشروط و الأحكام.

خدمات الأحوال المدنية المتاحة من خلال مكاتب البريد

ـ بطاقة الرقم القومي.

ـ وثيقة الزواج.

ـ وثيقة الطلاق.

ـ شهادة الميلاد.

ـ شهادة الوفاة.

ـ القيد العائلي.

ويحق لمصلحة الأحوال المدنية رفض إصدار الوثيقة بعد مرور عدة أيام على قبول المعاملة حيث تقوم جهات الفحص والتدقيق لدى المصلحة بالتحقق من البيانات وقد يتم رفض تنفيذ بعض الطلبات لأسباب ترجع لمصلحة الأحوال المدنية.

وفي حالة رفض تنفيذ الطلب يمكن للعميل استرداد رسوم الوثيقة .