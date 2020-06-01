محافظ الشرقية يُتابع سير العمل بمجمع خدمات الأحوال المدنية بالزقازيق

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على متابعة انتظام سير العمل بمجمع خدمات الأحوال المدنية بمدينة الزقازيق وذلك في أول يوم عمل له، مؤكدا على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت محافظة الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بتواجد أعداد كبيرة من المواطنين أمام مجمع خدمات الأحوال المدنية بالزقازيق للحصول على الخدمات الخاصة بهم وغير ملتزمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر المحافظ تعليماته لنبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتوجيه فورا لمجمع الخدمات والإشراف بنفسه على تنظيم دخول وخروج المواطنين والتأكد من التزامهم بارتداء الكمامة الواقية مع التأكيد على مراعاة المسافات البينية بين المواطنين ومقدمي الخدمة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الجهات المعنية باستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمجمع من الداخل والخارج قبل وبعد تقديم الخدمة للحفاظ علي صحة العاملين والمترددين علي المجمع لتلقي خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي، ووثائق الميلاد، وقيد الوفاة، ووثائق الزواج والطلاق، والقيد العائلي والقيد الفردي.