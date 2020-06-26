الأنبا بولا يقدم اليوم رؤية كتابية وقانونية للزواج والطلاق في المسيحية

يلقي اليوم الجمعة، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عظته الأسبوعية بمقر مطرانية طنطا بمحافظة الغربية؛ وذلك عبر البث المباشر، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"يوتيوب"، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودعت مطرانية طنطا، كل الكهنة والخدام والأسر القبطية والمقبلين على الزواج، لمتابعة عظتي الأنبا بولا، اليوم والأسبوع المقبل، التي سيدور موضوعهما حول: " رؤية كتابية وقانونية للزواج والطلاق فى المسيحية".

وكان الأنبا بولا، أطلق برنامجا جديدا بعنوان: "معا نبني البيت"، والذي يناقش الأمور والقضايا التي تهم الأسرة المسيحية، والذي يذاع لمدة يومين في الأسبوع هما "السبت والثلاثاء" من كل أسبوع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيس بوك، إضافة إلى موقع المطرانية على شبكة الإنترنت.

والأنبا بولا، شغل لمدة 29 عاما مهمة المجلس الإكليريكي المعني بالأحوال الشخصية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.