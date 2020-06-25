غير الاستعلام عن العلاوات.. خدمات أخرى تقدمها "التأمينات" إلكترونيا

تمكن أصحاب المعاشات من الدخول على موقع هيئة التأمين الاجتماعي للاستعلام عن استحقاق العلاوات الخمس.

لكن ما لا يعلمه كثيرون من أصحاب المعاشات، هو أن الهيئة تتيح لهم أيضًا إمكانية استخدام عدد من الخدمات الإلكترونية، تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي.

التسجيل شرط الاستفادة من الخدمات

وقبل الحصول والاستعلام عن الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، يتطلب التسجيل للحصول على الخدمات ويمكن هذا من خلال:

اضغط على رز تسجيل مستخدم جديد، وقم باستيفاء البيانات مثل الاسم ورقم البطاقة القومية، والرقم التأميني، وكلمة السر، والبريد الالكتروني.

وتقدم الهيئة 3 خدمات إلكترونية مفعلة لأصحاب المعاش وهي:

الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش

ويتطلب الأمر ادخال رقم البطاقة، والاسم الأول للأم، لمعرفة بيانات المعاش للشخص الذي يقوم بالصرف.

استعراض تطور زيادات المعاش

يمكن لصاحب المعاش، معرفة الزيادات والتطورات التي تحدث في المعاش.

الاستعلام عن الرقم التأميني

يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من هنـــــا.

طلب معاش استثنائي "لا تزال تحت التطوير".