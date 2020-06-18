إلكترونيا.. خطوات الاستعلام عن أحقية العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات
كتب:
منى السعيد
06:50 ص | الخميس 18 يونيو 2020
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الاستعلام الالكتروني عن مستحقي العلاوات الخمس، بدأت من خلال موقع الوزارة، وسيتمكن صاحب المعاش، من معرفة مدى أحقيته للعلاوات الخمس، باستخدام بطاقة الرقم القومي.
خطوات الاستعلام عن مدى أحقية صاحب المعاش
يمكن الدخول على رابط موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــا.
الاستعلام عن الرقم التأميني من هنـــــا.
يتطلب الدخول على خدمة الاستعلام عن البيانات الاساسية لملف المعاش التسجيل بالموقع.
اضغط على رز تسجيل مستخدم جديد، قم باستيفاء البيانات مثل الاسم ورقم البطاقة القومية، والرقم التأميني، وكلمة السر، والبريد الالكتروني.
اختيار الاستعلام عن العلاوات الخمس، قم بإدخال الرقم القومي والرقم التأميني وستظهر النتيجة
مواعيد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
سيتم صرف العلاوة بأثر 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوي على أن يتم:
صرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل.
الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل.
الدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 .
والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.
كيف سيتم إضافة العلاوة الدورية
سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل، بحد أقصى 980 جنيها.