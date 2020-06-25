لو عندك مشكلة في الدخول على رابط العلاوات الخمس.. طريقة أخرى للاستعلام عنها

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف المجمد السابق من العلاوات الخمس كل 3 شهور بداية من الشهر المقبل.

والمستحقون لصرف العلاوات الخمس هم من أحيلوا إلى المعاش في الفترة من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، كما سيتم صرف ربع الـ5 علاوات كل 3 أشهر أيا كانت القيمة.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي أمس عملية الاستعلام إلكترونيًا عن استحقاق صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات من خلال إدخال الرقم التأميني والرقم القومي لمستحق المعاش.

ومع بداية العمل بالموقع حدث عطل فني بسبب الضغط الشديد عليه، ما دفع الوزارة لتوفير طريقة أخرى للاستعلام عن العلاوات الخمس، تستعرضها "الوطن" خلال السطور التالية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخط الساخن للاستعلام عن العلاوات الخمس

أتاحت وزارة التضامن الإجتماعي خطًا ساخنًا، للاستعلام عن الرقم التأميني والموقف من استحقاق العلاوات الخمس، من خلال الاتصال التليفوني على الرقم 16217.

وأوضحت الوزارة أن الاستعلام من خلال الخط الساخن يكون يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

وكانت الوزارة قد أعلنت أنه يتم العمل على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية أصحاب المعاشات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومنع الزحام والتكدسات.