غادة والي: تهريب المخدرات في زمن كورونا عبر البحار والأنهار

قالت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن هناك تحولا لنقل المخدرات من خلال المجاري البحرية والنهرية في زمن انتشار فيروس كورونا، لأن الطرق مغلقة والحدود مغلقة فأصبح هناك للأنهار والطرق البحرية مثل المحيط الهندي، وهناك تحول لأنواع أرخص ومخلطة كيميائيا وهي شديدة الخطورة، بجانب تراجع علاج المدمنين في المستشفيات، وهناك بعض الأماكن التي أوقفت هذه الخدمة لعلاج كورونا.

وأضافت والي، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، عبر شاشة "الحياة": "هناك 296 مليون مواطن يتعاطون المخدرات منهم 36 مليون مدمن، وأفغانستان هي الدولة الأولى في العالم من حيث المساحة المنزرعة والكميات المنتجة، وبالتالي هناك أماكن معروفة في العالم كمصادر للإنتاج، هناك أماكن مخصصة للمخدرات المخلقة في جنوب شرق آسيا وهناك بلاد ترانزيت تمر منها المخدرات حتى تصل إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت: "رغم أن الاستهلاك في الدول الغنية أكبر منه في الدول الفقيرة، لكن الفئات المهمشة والأكثر فقرًا هي التي تتعرض للإدمان".