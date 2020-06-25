تدريب بحري "مصري - إسباني".. وعقد لإنشاء مصنعين لـ"الرمال السوداء"

نفذت الفرقاطة السويس، إحدى وحدات القوات البحرية المصرية، تدريباً بحرياً عابراً مع فرقاطة إسبانية بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحرى فى جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق فى أداء المهام القتالية للأسطولين المصرى والإسبانى، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى أعالى البحار.

كما وقعت القوات المسلحة عقداً بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة «حسن علام للإنشاءات» لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرلس بكفر الشيخ.

من جهة أخرى، بحث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مع اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة، مساعد رئيس هيئة الأركان البحرينى للعمليات، عدداً من الملفات فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات فى شتى المجالات العسكرية، وذلك على هامش الزيارة التى يجريها «الفضالة» على رأس وفد رفيع المستوى لمصر حالياً.

وأكد مساعد رئيس هيئة الأركان البحرينى عن امتنانه للجهود التى تبذلها القوات المسلحة المصرية للحفاظ على الأمن القومى العربى والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً الدعم الكامل وتضامن مملكة البحرين مع مصر وقواتها المسلحة فى كل ما يحفظ الأمن القومى المصرى والعربى، مشيراً إلى حرص المملكة على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب رئيس الأركان عن اعتزازه بزيارة وفد البحرين، مؤكداً حرص القوات المسلحة المصرية على الارتقاء إلى أعلى المستويات للتعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة.