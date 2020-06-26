مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:06 ص | الجمعة 26 يونيو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 يونيو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:09
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 07:00
أذان العشاء 08:3
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:09
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:42
أذان المغرب 07:08
أذان العشاء 08:44
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:07
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 07:03
أذان العشاء 08:38
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:04
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 07:02
أذان العشاء 08:37
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:06
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:34
أذان المغرب 07:00
أذان العشاء 08:35