وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك بحماية نفسك وأخيك أثناء الصلاة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا أمام خبر سار يستحق التهنئة لكل محبى بيوت الله سبحانه وتعالى، والحمد الله ربنا العالمين بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وسيتم فتح دور العبادة، مشيراً إلى أن فتح المساجد يوجد به شقان، أولهما مسؤولية حكومية وأخرى فردية.

وأضاف "جمعة"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يجب على المصلين ارتداء الكمامة خلال الذهاب لأداء الصلاة واصطحاب مصلية خاصة، مشدداً على أن الإجراءات الطبية المتبعة تهدف للحفاظ على صحة المجتمع، وتابع: "على المصلي مسؤولية هي أن تحافظ على نفسك الأول ومن ثم أخيك".