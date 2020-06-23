وزير الأوقاف: فتح المسجد قبل الأذان بـ10 دقائق وغلقه عقب الصلاة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فتح المسجد سيكون قبل الأذان بعشر دقائق وستكون الإقامة عقبه مباشرة، وعقب الانتهاء سيتم غلق المسجد، من أجل أن يقوم العاملون بتعقيمه وتطهيره.

وأضاف "جمعة"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك كميات كبيرة من المطهرات والمعقمات وصلت لكثير من المساجد اليوم، وسترسل تباعاً، حتى تستخدم بشكل مستمر حفاظاً على صحة المصلين.

وتعليقاً على قرار السعودية بشأن الحج، قال وزير الأوقاف، إنه يحقق المقصد الشرعي في الحافظ على النفس، وتابع: "ندعم المملكة العربية السعودية في قراراتها بشأن الحج.. هذا أفضل من تعطيل فريضة الحج ويتفق مع الشرع".