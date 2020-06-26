البرلمان الليبي: مبادرة الرئيس السيسي عين الحق والرؤية الصحيحة

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن مبادرة القاهرة التي أعلنها الرئيس السيسي كانت عين الحق والرؤية الصحيحة، وأنه يجب على الجميع وقف القتال وأن يذهبوا إلى الحل السلمي.

وأضاف صالح خلال حواره عبر شاشة إكسترا نيوز، أن إعلان القاهرة يحقق العدالة دون تهميش لأحد أو إبعاده: "كل الليبيين سيكونونذ شركاء في السلطة، وبالتالي نكون قد خرجنا من هذه الأزمة وحافظنا على بلادنا".

وتابع: "كل من لا يريد وقف إطلاق النار يريد استمرار الفوضى، حتى يستمر في مكانه وفي نهبه لثروات الليبيين، وأي ليبي أو أجنبي لا يريد وقف إطلاق النار فإنه لديه مصالح خاصة يستفيدها من حالة خاصة".