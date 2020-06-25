طرح وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي في 10 محافظات

أعلنت وزارة الإسكان، متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، طرح وحدات الإعلان الـ13 فى 10 محافظات، هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح، بمقدم حجز 14 ألف جنيه.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن شروط الحجز، تتضمن أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا فى تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًاز

وتضمنت الشروط أيضًا أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، وألا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا)، وفى حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب.

وأشارت "عبدالحميد" إلى أن المستندات يجب أن تتضمن أن الدخل المذكور هو صافي الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1300 جنيه.

وبشأن أسلوب الحجز، أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري على الموقع (www.shmff.gov.eg)، حيث يقوم العميل باتباع عدد من الخطوات، تبدأ بملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد.

كما يجب إرفاق أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافى – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.