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"مياه مطروح": إنشاء مشروع صرف صحي بقرية زاوية العوامة ضمن "حياة كريمة"

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محمد بخات
01:41 ص | الخميس 25 يونيو 2020
رئيس شركة مياه مطروح خلال متابعة محطة مياه ام الرخم

رئيس شركة مياه مطروح خلال متابعة محطة مياه ام الرخم

أعلن الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه مطروح، خلال زيارته قرية زاوية العوامة، بمركز ومدينة الضبعة إقامة مشروع صرف صحى بالقرية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياه كريمة".

وتفقد "خالد"، مشروع الصرف الصحى بزاوية العوامة، وتابع نسب تنفيذ الأعمال، وشدد على نهو الأعمال فى المواعيد المحددة مع ضمان جودة التنفيذ، كما تابع خلال جولته، موقع بمنطقة مواح لدراسة إمكانية إقامة منفذ توزيع مياه عليها.

وتابع عدة مناطق بمدينة مرسى مطروح، من بينها تفقد منفذ توزيع المياه بمنطقة أم الرخم غرب مطروح، وذلك للاطمئنان علي سير العمل بالمنفذ، ومتابعة صلاحية العدادات ونظم التشغيل الجديدة.