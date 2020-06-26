الشوربجي.. 19 سنة خبرة في الإدارة يترأس الوطنية للصحافة "بروفايل"

على الرغم من التحاقه للعمل بمؤسسة روز اليوسف عام 2001 إلا أن تخصص المهندس عبد الصادق الشوربجي، وخبرته أهلته للتدرج في المناصب داخل إحدى أقدم المؤسسات الصحفية القومية في مصر، حتى ترأس مجلس إدارتها عام 2012 وحتى الآن، فعاصر مختلف الظروف والأنظمة التي مرت بها البلد وفي القلب منها الصحافة القومية واستطاع أن يستمر في آخر 8 سنوات التي شهدت أحداثا جساما، في منصبه حتى اختير رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة.

والمهندس عبد الصادق الشوربجي، 59 عاما، من مواليد محافظة الغربية 5 يونيو 1961، تخرج في كلية الهندسة جامعة حلوان عام 1984، والتحق بالهيئة العامة للمطابع الأميرية بوظيفة كبير المهندسين ثم انتقل للعمل بمؤسسة روز اليوسف عام 2001 نائبا للمدير العام لشئون المطابع ورئيسا للجنة الاحتياجات بالمؤسسة، وظل حتى عام 2010 حيث تولى وظيفة المدير العام لمؤسسة روز اليوسف إلى أن تولى رئاسة مجلس الإدارة في 26 نوفمبر 2012 وظل حتى عين رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة في فترة من اصعب الفترات التي مرت على الصحافة خاصة القومية فيما يتعلق بأزماتها المالية سواء من حيث الديون أو ندرة السيولة.

"لقد قام بمعجزة في مؤسسة روز اليوسف" هكاذ عبر مصدر مقرب من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجديد في تصريحات خاصة، قائلا إنه بعد ثورة يناير حدث نوع من الاستقرار والهيكلة لكن بدأ الجميع يطالب بمستحقاته بما فيهم الجهات الحكومية وبدأ يكون هناك انذارات بالحجز على حسابات المؤسسات بالبنوك على الرغم من أن تلك الحسابات لم يتواجد بها سوى فتات لكن هذا الفتات كان يعد قبلة الحياة.

وتابع المصدر: "ليطلعنا على جانب من خبرة المهندس عبد الصادق قائلا إنه "تواصل مع الوزراء المعنيين وطالب بضرورة أن تساعد الحكومة ورؤساء الشركات المؤسسات القومية لإغاثتها من عثرتها، حتى الموردين التجاريين وأصحاب الخامات اجتمع بهم واتفق على جدولة المديونيات معهم، كما احتوى الموردين وأصحاب شركات الورق واجتمع بهم واتفق معهم للعمل من جديد سويا، وينتظر رئيس مجلس إدارة روز اليوسف الجديد جزءا من المديونيات التي تتمثل في بعض الأمور كالضرائب والتأمينات والكهرباء".

وبالتعامل المباشر مع "الشوربجي" يتبين أنه يطبق مبدأ "التعاون" الذي أعلنه شعارا للعمل في المرحلة المقبلة، إذ قال في أول حوار صحفي أجراه مع "الوطن"، إن الهيئة ستكمل على ما تم بذله في تشكيلها السابق برئاسة كرم جبر، الذي تولى رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أن أول خطوة لإصلاح المؤسسات الصحفية ستبدأ باختيار رؤساء المجالس ورؤساء التحرير خلال أسابيع قليلة.

وأشار الشوربجي عقب توليه رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الخطوة التالية تتمثل في حل أزمة الديون التي قسمها لقسمين الأول سيادية والأخرى تجارية، فضلا عن بحث ملف الأصول وتطوير محتوى الصحف ورقيا وإليكترونيا، وأن الهيئة سترفع شعار التعاون مع الجميع لاسيما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين.