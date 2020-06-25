فلسطين: 160 وفاة و2264 إصابة في صفوف الجاليات حول العالم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف الجاليات الفلسطنية حول العالم، ارتفع إلى 160 حالة، عقب تسجيل وفاة جديدة بين أبناء الجالية في السعودية.

وأفادت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم الخميس- بارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بين الجاليات الفلسطينية إلى و2264، عقب تسجيل 14 إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن عدد حالات التعافي بلغت 1284 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن علي محمد علي ياسين (62 عاما) بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 42.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات الى 926، في حين لم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 63، و379 حالة تعاف.

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، شؤون الجالية والطلبة باستمرار، وهي على تواصل دائم معهم عبر أرقام الطوارئ، للإجابة على استفساراتهم ومساعدتهم في حل أية مشاكل تعترضهم، ولتقديم أية مساعدة ممكنة للمحتاجين، حيث لم تسجل أية اصابة في صفوفهم.

وأكدت القنصلية العامة لدولة فلسطين لدى كردستان العراق، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس "كورونا" بصفوف الجالية، مشيرة إلى أنها تتواصل معهم للاطمئنان عليهم ومتابعة احتياجاتهم، وقامت بتوزيع سلال غذائية لبعض الأسر المحتاجة.