"مصر الخير" تطلق "صك الأضحية" الأحد: 3500 جنيه مقابل 27 كيلو لحوم

تطلق مؤسسة مصر الخير، الأحد المقبل، حملة «صك الأضحية» للتبرع للمستحقين والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمة الصك 3500 جنيه نظير لحوم بلدية وزنها 27 كيلو، يحصل المتبرع على 9 كيلو ويذهب 18 للمستحقين من الأسر على مستوى الجمهورية.

وقال أحمد على، رئيس قطاع التكافل بالمؤسسة، إنها لن تستورد لحوماً من الخارج، وإنما ستكون كل اللحوم بلدية من 8 مزارع لمصر الخير، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى لذبح 5 آلاف رأس ماشية، ونستهدف حصول 600 ألف أسرة على لحوم الأضاحى.

وأضاف «على» لـ«الوطن» أن نصيب المتبرعين من اللحوم سيصلهم إلى منازلهم، حيث تقدم المؤسسة خدمة التشفية والتغليف والتعبئة لكل المتبرعين، مشيراً إلى أن توزيع اللحوم يبدأ من اليوم الأول لعيد الأضحى وحتى عصر اليوم الرابع، فيما يحصل المتبرعون على نصيبهم من الأضحية فى اليوم الرابع لعيد الأضحى، لافتاً إلى أن الأسرة صاحبة الخمسة أفراد ستحصل على كيلو واحد من اللحوم، فيما ستحصل الأسر التى يزيد عدد أفرادها على 5، على 2 كيلو.

وتابع «على» أن المؤسسة تتعاقد مع المجازر التابعة للمديريات البيطرية على مستوى الجمهورية لإتمام الذبح، حيث تنسق مع الجمعيات الكبيرة منعاً للازدحام خلال الذبح، فيما تنسق مع حوالى 1300 جمعية صغيرة لإتمام التوزيع ووصول اللحوم لمستحقيها.

على صعيد آخر، أعلنت جمعية الأورمان، انتهاءها من إعادة إعمار 25 منزلاً، فى بنى سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وقال ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، إن إعادة الإعمار شملت هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك، وتوصيل المياه والكهرباء، والأدوات الصحية، والأبواب والشبابيك ضمن مشروع الأورمان لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجاً.