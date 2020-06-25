"نادي المنيا" يعلن الإجراءات الإحترازية لاستقبال الأعضاء بداية يوليو

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، مساء اليوم الخميس، عن عدة إجراءات احترازية استعداداً لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية إعتبارا من الأربعاء الموافق 1 – 7– 2020.

قال النادي، في بيان له، إنه سيتم فتح أبواب النادي للأعضاء بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر والنصف مساءاً يومياً، وذلك عبر بوابة كورنيش النيل فقط، حتى يتمكن النادي من تقديم خدمة مميزة لأعضاءه من إجراءات إحترازية.

كشف بيان النادي عن عدة إجراءات وهي وجود باب دخول خاص بالرجال، وباب دخول آخر خاص بالسيدات، وكل باب منهم به بوابة تعقيم وجهاز مقياس حرارة، وجهاز مقياس نسبة الأوكسجين يستخدم عند الحاجة.

يرتدي جميع أفراد الأمن والعمال داخل النادي الكمامات والقفازات والشيلد، مع وضع الترابيزات والكراسي على مسافة تباعد 2 متر داخل الحديقة.

شددت إدارة النادي على أعضاء الجمعية العمومية الإلتزام بدخول النادي بإظهار الكارنيه على البوابة، ولن يسمح بدخول مرافقين مع الأعضاء، وكذلك الإلتزام بالوقوف في بوابة التعقيم من 10 ثواني حتى إنتهاء التعقيم وكذلك قياس درجة الحرارة.

كما لن يُسمح بالدخول إلا بإرتداء الكمامات لكل عضو، مع الإلتزام بجلوس الأطفال مع ذويهم والحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعي بينهم.

ومنعت إدارة النادي اصطحاب الأطفال للدراجات والكور حفاظا عليهم من الإختلاط مع الأطفال الآخرين، مع استمرار غلق منطقة ألعاب الأطفال والملاعب وحمام السباحة، وجميع الانشطة بالنادي، ماعدا ملعب التنس الأرضي وتراك الملعب الكبير، لحين ورود تعليمات من وزارة الشباب والرياضة والإتحادات، على أن تتم هذه الإجراءات الإحترازيه والالتزامات والمواعيد على فرع النادي الآخر بمدينة المنيا الجديدة.