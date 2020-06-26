4 أفلام تنتظرها السينما بعد عودة النشاط الفني بنسبة 25%

انتهى بعض الفنانين من تصوير أعمالهم السينمائية قبل بدء موسم رمضان المنصرم، ولكن لم يتحدد موعد طرحها بدور العرض، بسبب انتشار فيروس كورونا، وما صاحبه من إغلاق السينمات، ومع قرار الحكومة بعودة النشاط السينمائي بنسبة 25%، فمن المتوقع طرح تلك الأعمال بدور العرض خاصة أن صناعها قد انتهوا من تصويرها كاملة.

وينتظر الفنان كريم فهمي عرض فيلمه الجديد "ديدو"، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب "ديدو" الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري "بيومي فؤاد"، والذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصبع.

فيلم "ديدو" يشارك في بطولته حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين.

ثاني الأفلام، "أشباح أوروبا"، حيث انتهت الفنانة هيفاء وهبي من تصوير فيلمها وكان من المقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى ولكن تم تأجيله، ويشارك في بطولة العمل أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

الفيلم الثالث للفنانة يسرا، حيث انتهت من تصوير فيلم "صاحب المقام" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، وهو تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل ويشارك في بطولته آسر ياسين وأمينة خليل وبيومى فؤاد وضيوف الشرف إنجى المقدم ومحمود عبد المغنى وريهام عبد الغفور.

الفيلم الأخير "الصندوق الأسود" للفنانة منى زكي، والذي انتهت من تصويره، ويشارك في بطولته محمد فراج وشريف سلامة ومصطفى خاطر وهلا السعيد وتأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل.