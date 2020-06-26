حظك اليوم الجمعة 26-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمنحك اليوم كل الوسائل التي تساعدك على التركيز، وتنطلق لتحقيق حلمك بالمستقبل بانطلاق وجرأة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم تشعر بانفراجة وتبدو قادرا على الإقناع بالمنطق والموضوعية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان رياض الخولي، ويوافق تاريخ ميلاده 29 يناير.