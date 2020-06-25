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البرلمان الليبي: السيسي لم يطلب منا موقفا لمصلحة أي جهة لحل الأزمة

كتب:

شريف سليمان
11:10 م | الخميس 25 يونيو 2020
المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن مصر وليبيا بلد واحد، مشيرًا إلى أن مصلحة مصر أولًا في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وبالتالي فإن أي إضرار بالأمن القومي الليبي سيضر بأمن مصر.

وأضاف خلال حواره عبر شاشة اكسترا نيوز: "أنا شاهد على العصر، ولم يطلب منا الرئيس السيسي أي موقف لمصلحة أي جهة لحل الأزمة الليبية".

وتابع: "كان الرئيس السيسي ينصحنا ويطلب منا التجاوب مع المجتمع الدولي والليبيين والتوصل إلى حل ينهي الأزمة الليبية، وذلك بصرف النظر عن الميليشيات لأنهم لا يعرفون التصالح لكنهم يريدون القتال ونهب خيرات الليبيين، ومصر تؤكد أن الكلمة لليبييين".