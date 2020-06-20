بعد تصدره "ميوزيك أورد العالمية".. محمد رمضان: دي البداية بس

قال الفنان محمد رمضان، إن تصدره إحصائية ميوزيك أورد العالمية للفنانين العرب، مجرد بداية في مشواره الفني.

ونشر "رمضان"، فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، يوضح أرقام المشاهدات له وللمطربين العرب من بينهم عمرو دياب، نانسي عجرم، اليسا، أصالة، تامر حسني، سعد المجرد، محمد حماقي.

وكتب "رمضان"، على الفيديو، الذي يحمل أغنية مافيا، "الحمد لله رقم واحد في إحصائية ميوزيك أوورد العالمية للفنانين العرب، ماهي إلا بداية والله الموفق والمستعان، ثقة في الله نجاح".

وتفاعل مع منشور "رمضان"، متابعوه، الذين قاموا بتهنئته، وقال له أحدهم، "نمبر وان للأبد"، وقال أخر"فاضل ايه تاني تتصدر فيه رقم واحد، ده إنت مخلتش حاجة متصدرتش فيها".

ومنذ أيام، أعلن محمد رمضان، حصوله على الدرع الماسي من قناة "يوتيوب"، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الحمد لله أول ممثل ومُغني مصري يصل لـ10 مليون مشترك ويحصل على الدرع الماسي من يوتيوب.

وشارك محمد رمضان، في موسم رمضان 2020، بمسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة نور، أحمد زاهر، روجينا، سلوى عثمان، محمد علاء.

ويستعد "رمضان"، لتجسيد حياة الفنان الراحل أحمد زكي، من خلال عمل فني جديد، من تأليف السيناريست الكبير بشير الديك.