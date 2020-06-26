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حظك اليوم الجمعة 26-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:04 ص | الجمعة 26 يونيو 2020
برج الحوت

برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بالكرم والعطف، لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، ويحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك إرباكا وعليك أن تقاوم التشوش وأن تصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تمر علاقتك بشريك حياتك اليوم بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت جاد شويري، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.  

 