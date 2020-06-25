رصد غياب 12 ملاحظا في لجان الثانوية العامة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أحمد جمال نائب المحافظ، لتفقد المدارس المتواجد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة سير العمل بها، واتباع الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، والتأكد من تنفيذ تعليمات المحافظ، بتيسير وسرعة إجراءات دخول الطلاب للجان، وإقامة شوادر ومظلات، وعدم تجمع أولياء الأمور أمام المدارس منعا لأية تداعيات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، تفقد أحمد جمال عددا من المدارس المتواجد بها لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق إدارة منتزة التعليمية ، بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول ومدير إدارة المنتزة التعلمية، وتم المرور على مدرسة تقسيم الزهور الثانوية بنات، ومدرسة ثانوية الكويت، ومدرسة أمينة السعيد الرسمية لغات، ومدرسة الحرمين الشهيد طلعت زيادة بنطاق حي المنتزة ثان، ومدرسة على بن ابي طالب، ومدرسة على المصري بنطاق حي المنتزة أول.

وخلال الجولة تلاحظ غياب 12 ملاحظا بمدرسة ثانوية الكويت وتم إبلاغ غرفة العمليات والتعامل مع مشكلة التاخير وتوفير ملاحظين إضافيين في الحال ، مؤكدا على المسئولين بضرورة الحرص على دخول الطلبة للجان الامتحانات وتسليمهم أدوات الوقاية الخاصة بهم فى الموعد المحدد ، فضلا عن الحرص على تواجد رؤساء اللجان فى أماكنهم والتأكد منهم على دخول الطلبة للجان دون حدوث اى مشكلة ، وكذا ضرورة تنفيذ تعليمات محافظ الإسكندرية بعدم تزاحم اولياء الامور خارج المدارس حرصا على سلامتهم وصحة وسلامة أبنائنا الطلاب .