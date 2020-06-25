الجيش اليوناني: الطائرات التركية اخترقت المجال الجوي أكثر من 30 مرة

أعلن الجيش اليوناني أن 9 طائرات تركية اخترقت المجال الجوي لليونان اليوم الخميس أكثر من 30 مرة وحلقت فوق المناطق الواقعة في شرق ووسط بحر إيجة.

وقالت السلطات العسكرية في أثينا - حسبما نقلت صحيفة (إيكاثميريني) اليونانية على موقعها الالكتروني - إن الطائرات التسع، التي جرى تحديدها على أنها ثماني طائرات من طراز (إف-16) وطائرة واحدة من طراز (سي إن-235)، اخترقت - أيضا - المنطقة المعلوماتية للطيران في أثينا 12 مرة في يوم واحد.

وأضافت السلطات أن 14 انتهاكاً من أصل 33 كانت عبارة عن تحليق جوي أجرته طائرات (اف-16) التركية فوق الجزر اليونانية.

وكانت أربع طائرات تركية مسلحة، في حين انخرط الطيارون اليونانيون في معركتين وهميتين.