محافظ البحر الأحمر: استعدينا مبكرا لتجربة الـ25%.. وفتح الأماكن الخدمية ليس سهلا

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة قد استعدت لفتح المطاعم والمقاهي بعد شهر رمضان الماضي عبر استقبال المحافظة للمواطنين في فترة الأعياد.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن افتتاح الأماكن الخدمية أمام المواطنين عملية ليست بالسهلة وتحتاج للكثير من الأمور الفنية المختلفة لمنع تزاحم وانتشار الفيروس بين المواطنين، موضحا أنه تم إعطاء تصريحات فنية لعدد من الفنادق في المحافظة لعودة العمالة قبل عودة المواطنين كنزلاء فيها، وتم وضع ضوابط دقيقة للفنادق وتم رفع تجربة العمل لـ50% بعد نجاح التجربة الأولى من خطة الفتح، ولا توجد حالة إصابة واحدة.

وأكد أن المنشأت التابعة لوزارة الصحة سيطبق عليها ما يطبق في الفنادق، أما بالنسبة لباقي الأماكن فسيتم التعامل بنفس الأسلوب بالتنسيق مع وزارة الصحة: "بنعمل حصر بالمنشآت وهنشوف العاملين وهنكشف عليهم"، مشيرا إلى أن هناك اجتماع اسبوعي مع وزيري الصحة والسياحة والأثار والطيران: "هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ومش هنفرق بين حد في الإجراءات القانونية".

وتابع: "شوفنا كثير من التعليقات على مواقع السوشيال ميديا حول نسبة الـ25%، ولكن الموضوع سهل، وفي حال وجود تكدس، والفترة اللي جاية كل الأجهزة التنفيذية هتقوم بالمرور على المقاهي والمنشآت اللي هتفتح، وأي حد مش ملتزم هيتم سحب التراخيص فورا، وتم إعطاء ما يقرب من 130 تصريحا للفنادق".