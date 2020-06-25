عانى من اكتئاب حاد.. انتحار شاب بإطلاق النيران على نفسه وسط الأقصر

لفظ شاب يعاني من حالة اكتئاب حاد أنفاسه الأخيرة بعدما أطلق النار على نفسه داخل منزله بشارع المدينة المنورة، وسط مدينة الأقصر، مساء اليوم الخميس.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بقيام شاب يدعى "أ.ح" في العقد الثالث من العمر ومقيم بشارع جانبي متفرع من شارع المدينة المنورة، بالتخلص من حياته بإطلاق النار على نفسه من سلاح نارى بحوزته داخل منزله ولقى مصرعه فى الحال.

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قيادات المباحث بمركز شرطة بندر الأقصر ومديرية الأمن، وتقرر نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الأقصر الدولى، وتم تحرير المحضر اللازم وأمرت النيابة بتشريح الجثة للتأكد من تفاصيل وسبب الوفاة، وتبين من خلال التحريات والتحقيق وسؤال جيران المتوفى تبين أنه يعانى من حالة اكتئاب خلال الفترة الأخيرة، وقرر التخلص من حياته بتلك الطريقة، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة كي تتولى التحقيق.