تعافي 13 حالة من كورونا بعزل الأقصر العام

أعلن مستشفى الأقصر العام المخصص لعزل مصابي كورونا، مساء اليوم الخميس، خروج 13 حالة تعافى وشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية.

ووجه المتعافون الشكر خلال خروجهم من المستشفى بعد الشفاء من فيروس كورونا لكافة أعضاء فريق العزل في المستشفى، وذلك لدورهم الكبير فى تقديم الدعم اللازم للحالات خلال فترة العلاج حتى الشفاء، وتم تقديم العلاج اللازم للحالات لدى خروجهم من المستشفى.

وكان مستشفى إسنا التخصصي جنوب الأقصر، قد أعلن اليوم خروج 18 حالة بعد تعافيهم من الفيروس وتحول نتائج تحاليلهم المخبرية من ايجابية لسلبية مرتين متتاليتين.