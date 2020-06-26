حظك اليوم الجمعة 26-6-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يؤثر تقلب الحالة المزاجية لمواليد برج العقرب على الحياة الشخصية والعملية، بالإضافة إلى الشخصية المرحة التي يمتلكونها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك وتكسب حب الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار كل اللطف والتعاطف مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.