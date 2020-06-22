حظك اليوم الاثنين 22-6-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حب التملك والغموض الدائم بالإضافة إلى الغيرة من أبرز العيوب التي يتحلى بها مواليد برج العقرب، في الوقت ذاته يتصفون بالشجاعة والإخلاص والولاء.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

عطارد يقترن بالقمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولاكتشاف مواهبك من جديد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.