نجل أكبر متعافٍٍ من كورونا: كان يقاوم المرض دون معرفة أنه مصاب به

قال جابر سعد حيدر نجل المصاب بفيروس كورونا بمستشفى بلطيم بكفر الشيخ، الحج سعد الذي يبلغ من العمر 92 عاما، إن والده كان يقوم بزيارة شقيقته وبعدها شعر بارتفاع في درجة الحرارة، وإسهال، واصطحبته لأحد المستشفيات بالإسكندرية وتم عمل أشعة مقطعية على الصدر وأبلغوه باشتباه إصابته بفيروس كورونا، ويجب الذهاب به إلى مستشفى الحميات.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أنه عند الذهاب بوالده لمستشفى الحميات في الإسكندرية تأكد إصابته بفيروس كورونا منذ عمل أول مسحة له وقاموا في اليوم التالي بإرساله إلى مستشفى بلطيم ومكنش معايا واسطة ولا أي حاجة وكانت الرعاية بوالده تتم على أكمل وجه.

وتابع، أن أخيه أصيب أيضاً بفيروس كورونا واستمر معزولا في المستشفى لفترة كبيرة نظراً لارتفاع نسبة السكر لديه، مشيراً إلى أننا لم نشك بإصابة والده بكورونا نظراً لأنه استمر أسبوعين حتى ظهرت الأعراض عليه وكان يعاني من إسهال وارتفاع في درجة الحرارة بسيط واستطعنا التواصل مع طبيب للكشف عليه وكتب بعض الأدوية العادية لأنه لم يشك بإصابته بالمرض وكان يقاوم المرض وهو لا يعلم أنه مصاب به وصحته الآن في حالة جيدة.