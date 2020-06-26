محافظ المنيا: امتحان الثانوية كان منظما.. ومتابعة دقيقة للإجراءات

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن امتحان الثانوية العامة الذي جرى، بالأمس، كان منظما لحد كبير بين الطلاب وأهاليهم، مع وجود تنسيق كبير مع مديرية الأمن، مع تنظيم أولياء الأمور بعيدا عن بوابات اللجان: "الأمور كانت ميسرة".

وأضاف "القاضي" خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن هناك أجهزة رقابية وتنفيذية تقوم بمراقبة مدى جدية تنفيذ الإجراءات الوقائية المتخذة للفتح، ومن سيخالف تلك الإجراءات سيتم توقيع العقوبات عليه، موضحا أنه سيتم المرور على كافة المحلات والكافيهات ودور السينما بالتنسيق مع أجهزة الأمن، ولم تقوم المحافظة بإجراء أي إزالات من أعلى الكورنيش.

وأكد أن أهالى المنيا أثبتوا التزامهم بالإجراءات الصحية التي أطلقتها الدولة وأوقات الغلق في تمام الساعة 8 مساءً، حيث تتواجد غرفة لإدارة الأزمة بالمحافظة تعمل على مدار اليوم، وفي حال تم رصد أي مشكلة يتم معالجتها فورا وعرضها على مجلس المحافظين، مشيرا إلى أن أغلب المحال التجارية بالمحافظة حاصلة على تراخيص، وسيتم المرور على كافة المحال للتأكد من صحة تطبيق نسبة الـ25 %.